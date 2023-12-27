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В Азербайджане пройдет отборочный тур соревнования роботов International Robotex

В Азербайджане пройдет отборочный тур соревнования роботов International Robotex Один из этапов крупнейших в мире соревнований роботов International Robotex впервые пройдет в Азербайджане.
Индивидуальные
27 декабря 2023 г. 15:43
В Азербайджане пройдет отборочный тур соревнования роботов International Robotex

Один из этапов крупнейших в мире соревнований роботов International Robotex впервые пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Report, на соревнованиях, организованных при поддержке Евросоюза, продемонстрировать свои знания и умения смогут все желающие - от дошкольного возраста до студентов вузов.

Участники также получат уникальную возможность представить свои стартапы. Они познакомятся с самыми известными предпринимателями, инженерами и инвесторами мира.

Отборочный тур конкурса с участием представителей ряда стран мира пройдет 2-3 марта в Азербайджане. Команды, победившие в отборочном раунде, получат право на участие в полуфинале, который состоится 20-21 апреля в Анталье. А команды, добившиеся успеха в этом туре, получат возможность принять участие в финале в столице Эстонии Таллинне с 15 по 19 ноября.

Последняя дата регистрации - 20 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur robot yarışması Azərbaycanda keçiriləcək

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