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В Азербайджане пройдет ”Кубок посла Японии"

В Азербайджане пройдет ”Кубок посла Японии" 26 июля в связи с 50-летием появления дзюдо в Азербайджане и 30-летием установления азербайджано-японских дипломатических отношений стартует открытое первенство “Кубок посла Японии”.
Индивидуальные
25 июля 2022 г. 13:21
В Азербайджане пройдет ”Кубок посла Японии

26 июля в связи с 50-летием появления дзюдо в Азербайджане и 30-летием установления азербайджано-японских дипломатических отношений стартует открытое первенство “Кубок посла Японии”.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в двухдневном турнире среди подростков U-15 примут участие около 200 спортсменов.

В соревнованиях, которые пройдут в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, примут участие 35 команд из Гянджи и других регионов.

Основной целью турнира является укрепление японо-азербайджанских дружественных связей, а также формирование посредством спорта здорового образа жизни среди подростков, а также пропаганда и поощрение дзюдо.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host Ambassador of Japan Cup
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Yaponiya Səfirinin Kuboku” yarışı keçiriləcək

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