В Азербайджане пройдет ”Кубок посла Японии"

26 июля в связи с 50-летием появления дзюдо в Азербайджане и 30-летием установления азербайджано-японских дипломатических отношений стартует открытое первенство “Кубок посла Японии”.

26 июля в связи с 50-летием появления дзюдо в Азербайджане и 30-летием установления азербайджано-японских дипломатических отношений стартует открытое первенство “Кубок посла Японии”.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в двухдневном турнире среди подростков U-15 примут участие около 200 спортсменов.

В соревнованиях, которые пройдут в Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, примут участие 35 команд из Гянджи и других регионов.

Основной целью турнира является укрепление японо-азербайджанских дружественных связей, а также формирование посредством спорта здорового образа жизни среди подростков, а также пропаганда и поощрение дзюдо.