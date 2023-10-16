​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender

Завершился автопробег внедорожников Land Rover Defender по маршруту Баку-Шамаха-Исмаиллы.

Завершился автопробег внедорожников Land Rover Defender по маршруту Баку-Шамаха-Исмаиллы.

Как сообщает Report, автопробег был организован Автомобильной федерацией Азербайджана при поддержке компании Autolux Azerbaijan и журнала "Наргиз".

Старт автопробегу был дан у Центра Гейдара Алиева, по завершении были организованы различные программы в Шамахинском и Исмаиллинском районах.

В Шамахинском районе детям шехидов и ветеранов Отечественной войны были вручены велосипеды и различные подарки.

В Исмаиллинском районе была организована развлекательная программа, каждому участнику автопробега от имени организаторов были вручены сертификаты.