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​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender

​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender Завершился автопробег внедорожников Land Rover Defender по маршруту Баку-Шамаха-Исмаиллы.
Индивидуальные
16 октября 2023 г. 12:38
​​​​​​​В Азербайджане организован автопробег внедорожников Defender

Завершился автопробег внедорожников Land Rover Defender по маршруту Баку-Шамаха-Исмаиллы.

Как сообщает Report, автопробег был организован Автомобильной федерацией Азербайджана при поддержке компании Autolux Azerbaijan и журнала "Наргиз".

Старт автопробегу был дан у Центра Гейдара Алиева, по завершении были организованы различные программы в Шамахинском и Исмаиллинском районах.

В Шамахинском районе детям шехидов и ветеранов Отечественной войны были вручены велосипеды и различные подарки.

В Исмаиллинском районе была организована развлекательная программа, каждому участнику автопробега от имени организаторов были вручены сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Defender” yolsuzluq avtomobillərinin yürüşü olub

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