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В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года

В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года В Азербайджане объявлены кандидаты на звание команды года.
Индивидуальные
1 декабря 2021 г. 16:57
В Азербайджане определились кандидаты на звание команды года

В Азербайджане объявлены кандидаты на звание команды года.

Как сообщает Report, в список, составленный Центром спортивных исследований, вошли 9 команд.

Кроме того, определились кандидаты в номинации "Спортивное соревнование года".

Команда года

1. Команда по аэротанцам (чемпион мира)

2. Команда в групповых упражнениях по художественной гимнастике (бронзовый призер чемпионата мира)

3. Национальная команда по футзалу (обладатель путевки на чемпионат Европы)

4. Мужская сборная по карате (бронзовый призер чемпионата мира)

5. Футбольная команда "Кешля" (обладатель Кубка Азербайджана)

6. Футбольная команда "Карабах" (серебряный призер Премьер-лиги Азербайджана и обладатель путевки в групповой этап Лиги конференции УЕФА)

7. Футбольная команда "Нефтчи" (победитель Премьер-лиги Азербайджана)

8. Футбольная команда "Сумгайыт" (бронзовый призер Премьер-лиги Азербайджана)

9. Женская сборная по шахматам (бронзовый призер чемпионата Европы)

Спортивное соревнование года

1. Чемпионат мира по аэробной гимнастике

2. 4 игры ЕВРО-2020 в Баку

3. Чемпионат мира по прыжкам на батуте

4. Кубок мира по художественной гимнастике

5. Большой шлем по дзюдо

6. Гран-при Азербайджана Формулы-1

7. Гран-при по парадзюдо

Отметим, что генеральным спонсором проекта "Победители года-2021" является "Azfar Group", спонсором - первый в Азербайджане бренд спортивной одежды "Il`Azero", информационным спонсором - Report, организационную поддержку оказал Бакинский олимпийский стадион.

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Версия на азербайджанском языке İlin komandası adına 9 namizəd bəlli olub

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