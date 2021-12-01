В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года

В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года

В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года.

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В Азербайджане объявлены кандидаты на звание тренера года. Как сообщает Report, в список, определенный Центром спортивных исследований, вошли 10 человек. 1. Александр Тараканов (главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе) 2. Денис Морозов (главный тренер женской сборной Азербайджана по карате) 3. Фикрет Сидеифзаде (главный тренер - капитан сборной Азербайджана по шахматам среди женщин) 4. Жозе Алесио да Силва (главный тренер сборной Азербайджана по футзалу) 5. Гурбан Гурбанов (главный тренер футбольной команды "Карабах") 6. Намиг Абдуллаев (главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе) 7. Самир Абасов (главный тренер футбольной команды "Нефтчи") 8. Санан Гурбанов (главный тренер футбольной команды "Кешля") 9. Шахрияр Аббасов (личный тренер Наримана Аббасова) 10. Умберто Орта Домингес (главный тренер сборной Азербайджана по боксу) Генеральным спонсором проекта "Победители года-2021" является "Azfar Group", спонсором - первый в Азербайджане бренд спортивной одежды "Il`Azero", информационным спонсором - Report, организационную поддержку оказал Бакинский олимпийский стадион. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook