​В Азербайджане начался супертурнир Shamkir Chess

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Начался супертурнир Shamkir Chess, посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.
Как сообщает Report, на соревнованиях с участием 10-ти шахматистов первый ход сделал президент Международной шахматной федерации (FİDE) Кирсан Илюмжинов.
Свой выбор он остановил на играющем белыми фигурами Шахрияре Мамедъярове и победителе кубка мира и кандидате на звание чемпиона мира Сергее Карякине.
На других поединках встретятся Эльтадж Сафарли - Павел Эльянов (Украина), Фабиано Каруана (США) - Пентала Харикришна (Индия), Рауф Мамедов - Аниш Гири (Голландия), Теймур Раджабов - Хоу Ифань (Китай).
Отметим, что победитель проводимого по круговой системе супертурнира Shamkir Chess будет установлен 4 июня как итог 9-туровой борьбы.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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