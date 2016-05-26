​В Азербайджане начался супертурнир Shamkir Chess

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Начался супертурнир Shamkir Chess, посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, на соревнованиях с участием 10-ти шахматистов первый ход сделал президент Международной шахматной федерации (FİDE) Кирсан Илюмжинов.

Свой выбор он остановил на играющем белыми фигурами Шахрияре Мамедъярове и победителе кубка мира и кандидате на звание чемпиона мира Сергее Карякине.

На других поединках встретятся Эльтадж Сафарли - Павел Эльянов (Украина), Фабиано Каруана (США) - Пентала Харикришна (Индия), Рауф Мамедов - Аниш Гири (Голландия), Теймур Раджабов - Хоу Ифань (Китай).

Отметим, что победитель проводимого по круговой системе супертурнира Shamkir Chess будет установлен 4 июня как итог 9-туровой борьбы.