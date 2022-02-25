В Азербайджане ликвидированы три спортивные федерации

Министерство молодежи и спорта ликвидировало статус трех федераций.

Министерство молодежи и спорта ликвидировало статус трех федераций.

Как сообщили Report в министерстве, в связи с этим состоялось очередное заседание коллегии министерства.

Согласно решению, аккредитация ПО Федерация пейнтбола Азербайджана, ПО Федерация хоккея на траве Азербайджана и ПО Федерация Туран-до Азербайджана оказалась невозможной из-за отсутствия деятельности.

В ходе заседания была обсуждена справка специальной комиссии о признании видов спорта и дисциплин, распространяемых на территории страны, и о присвоении общественным объединениям статуса республиканских спортивных федераций.

Согласно решению коллегии, аккредитацию прошли ПО Федерация шахмат Азербайджана, ПО Федерация стрельбы Азербайджана, ПО Федерация настольного тенниса Азербайджана, ПО Федерация триатлона Азербайджана.

Также был обсужден и утвержден перспективный план работы министерства на март 2022 года.

Принято решение присвоить почетные звания "заслуженный тренер Азербайджанской Республики" и "заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики" группе специалистов за заслуги в развитии физической культуры и спорта в стране, а также за выполнение требуемых норм в соответствующих видах спорта.

В завершение министр Фарид Гаибов вручил награду заведующей сектором пропаганды здорового образа жизни и социальных программ министерства Нармин Асланбековой, награжденной Почетной грамотой по решению Исполнительного комитета СНГ.

Отметим, что президентом Федерации пейнтбола Азербайджана был депутат Али Гусейнли, президентом Федерации хоккея на траве – экс-министр налогов Фазиль Мамедов, а президентом Федерации Туран-до - Сулейман Мамедли.