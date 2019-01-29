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    В Австрии госпитализировали мэра Киева Виталия Кличко

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко доставлен в одну из клиник в Австрии для проведения обследования.

    Как передает Report, об этом информирует украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-секретаря Кличко Оксану Зиновьеву.

    Она сообщила, что Кличко 26 января был доставлен в клинику города Санкт-Иоганн-ин-Тироль из Давоса, после окончания экономического форума.

    "Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины", — заявила Зиновьева.

    Отмечается, что Кличко получил травму во время подготовки к бою в 2007 году.

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