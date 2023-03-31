В Австралии стартует третий этап сезона "Формулы-1"

Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Австралии - стартует в пятницу в Мельбурне.

Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Австралии - стартует в пятницу в Мельбурне.

Как передает Report, старт сезона проходит под знаком "Ред Булл" - первую гонку выиграл двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, а во второй первенствовал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. При этом на втором этапе Ферстаппен столкнулся с техническими проблемами, но это не помешало ему прорваться с 15-го стартового места на второе. Оба раза компанию гонщикам "Ред Булл" на подиуме составлял 41-летний испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин". Остальные же пока заметно уступают в скорости этому трио.

Гран-при Австралии проводится с 1985 года. Перед прошлогодней гонкой трассу "Альберт-Парк" значительно доработали - она стала примерно на пять секунд быстрее, были построены новые трибуны. Трасса достаточно быстрая и не слишком требовательная к аэродинамике. В предстоящей гонке будет сразу четыре зоны DRS, что должно подарить болельщикам множество борьбы и обгонов на трассе.

Рекорд по количеству побед в Мельбурне принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, который приезжал здесь первым четыре раза. Из действующих пилотов дважды Гран-при Австралии выигрывал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, по одному разу побеждали Алонсо, финн Валттери Боттас и монегаск Шарль Леклер.