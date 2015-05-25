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    ​В Алматы стартовал международный турнир по боксу

    Турнир продлится пять дней

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На учебно-тренировочной базе Центрального спортивного клуба армии стартовал международный турнир по боксу среди военнослужащих.

    Как передает Report, на протяжении пяти дней члены беспристрастного жюри из Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и ряда других государств будут следить за ходом поединков.

    28 мая по результатам финальных боев судьи назовут победителей в разных весовых категориях.

    Завершится турнир церемонией награждения и ознакомительной поездкой по городу, в ходе которой участники соревнований посетят высокогорный комплекс "Медеу " и ознакомятся с достопримечательностями Алматы.

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