​В Алматы стартовал международный турнир по боксу

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На учебно-тренировочной базе Центрального спортивного клуба армии стартовал международный турнир по боксу среди военнослужащих.

Как передает Report, на протяжении пяти дней члены беспристрастного жюри из Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и ряда других государств будут следить за ходом поединков.

28 мая по результатам финальных боев судьи назовут победителей в разных весовых категориях.

Завершится турнир церемонией награждения и ознакомительной поездкой по городу, в ходе которой участники соревнований посетят высокогорный комплекс "Медеу " и ознакомятся с достопримечательностями Алматы.