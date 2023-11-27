В Афинах с участием НОК Азербайджана обсудили борьбу с договорными матчами

В столице Греции Афинах 27-29 ноября проходит мероприятие "Неделя спортивной честности - борьба с манипуляциями на спортивных соревнованиях".

В столице Греции Афинах 27-29 ноября проходит мероприятие "Неделя спортивной честности - борьба с манипуляциями на спортивных соревнованиях".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета (НОК), мероприятие организовано Международным олимпийским комитетом совместно с Интерполом, Советом Европы и УЕФА.

В мероприятии, на которое были приглашены представители восьми стран (Азербайджан, Кипр, Грузия, Греция, Израиль, Мальта, Румыния, Турция), принимают участие начальник Управления международных связей Национального Олимпийского комитета (НОК) Анар Багиров, ведущий советник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Фазиля Агаева, а также уполномоченные лица Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФA).

В первый день заседания, которое прошло с участием президента Европейского Олимпийского комитета Спироса Капралоса, была особо отмечена важность борьбы с договорными матчами, в частности роль олимпийского движения и Национальных Олимпийских комитетов в борьбе с манипуляциями на спортивных соревнованиях.

На мероприятии также были проведены обсуждения касательно роли УЕФА и профессионалов, принимающих решения в честной форме, в борьбе с договорными матчами.