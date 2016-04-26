​В аэропорту встретили вернувшихся с чемпионата Европы азербайджанских дзюдоистов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие на прошедшем в Казани чемпионате Европы комплект медалей, вернулись в Баку.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева дзюдоистов встретили официальные представители Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности, журналисты и группа болельщиков.

В честь дзюдоистов были скандированы лозунги.

Отметим, что на чемпионате Европы Рустам Оруджев завоевал золотую (73 кг), Орхан Сафаров (60 кг) - серебряную медаль. Впервые в командных соревнованиях сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль.