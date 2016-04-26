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    ​В аэропорту встретили вернувшихся с чемпионата Европы азербайджанских дзюдоистов

    В честь спортсменов были скандированы лозунги

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие на прошедшем в Казани чемпионате Европы комплект медалей, вернулись в Баку.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева дзюдоистов встретили официальные представители Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности, журналисты и группа болельщиков.

    В честь дзюдоистов были скандированы лозунги.

    Отметим, что на чемпионате Европы Рустам Оруджев завоевал золотую (73 кг), Орхан Сафаров (60 кг) - серебряную медаль. Впервые в командных соревнованиях сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль. 

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