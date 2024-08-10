В аэропорту Астаны задержали 15 рейсов

Из аэропорта Астаны задерживается 9 рейсов на прилет и 6 рейсов на вылет.

Из аэропорта Астаны задерживается 9 рейсов на прилет и 6 рейсов на вылет.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает Комитет гражданской авиации.

"Ввиду ухудшения погодных условий в г. Астана накануне, 4 воздушных судна авиакомпании Air Astana были повреждены вследствие попадания града, что в свою очередь привело к цепной задержке последующих рейсов", - говорится в сообщении.

В комитете заявили, что задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации.

"В настоящее время в аэропорту Астаны находятся сотрудники Комитета гражданской авиации, авиационной транспортной прокуратуры, авиационной администрации Казахстана для контроля ситуации с задержками рейсов и принятия оперативных мер", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили, что задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта.