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В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование

В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование.
Индивидуальные
29 декабря 2023 г. 16:20
В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование

В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование.

Об этом сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта.

Было отмечено, что в соответствии с Единым календарным планом республиканских и международных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных министерством на 2023 год, в течение года совместно с действующими в республике федерациями было организовано 318 турниров местного и 91 турнир международного значения.

Кроме того, было обеспечено участие национальных команд в 630 международных соревнованиях. Азербайджанские сборные участвовали в 399 учебно-тренировочных сборах продолжительностью не менее 12 дней.

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Версия на азербайджанском языке 2023-cü ildə Azərbaycanda 91 beynəlxalq yarış təşkil olunub

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