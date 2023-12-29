В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование

В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование.

В 2023 году в Азербайджане проведено 91 международное соревнование.

Об этом сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта.

Было отмечено, что в соответствии с Единым календарным планом республиканских и международных физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных министерством на 2023 год, в течение года совместно с действующими в республике федерациями было организовано 318 турниров местного и 91 турнир международного значения.

Кроме того, было обеспечено участие национальных команд в 630 международных соревнованиях. Азербайджанские сборные участвовали в 399 учебно-тренировочных сборах продолжительностью не менее 12 дней.