​Уже сегодня может определиться победитель ShamkirChess 2019

Продолжается супертурнир ShamkirChess 2019, посвящённый покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передает Report, сегодня в рамках турнира состоятся встречи 8-го тура.

Теймур Раджабов в этом туре сразится белыми фигурами с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом (Индия), другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров – черными с аутсайдером турнира Анишем Гири (Нидерланды).

Отметим, что Раджабов частично, а Мамедъяров полность утратил шансы на победу в турнире.

В центральной встрече турнира россиянин Сергей Карякин померится силами с норвежцем Магнусом Карлсеном. Последний, в случае победы, может досрочно обеспечить себе победу в турнире, уже четвертую по счету.





ShamkirChess 2019

VIII тур

8 апреля

Сергей Карякин (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Вишванатан Ананд (Индия)

Веселин Топалов (Болгария) – Динг Лирен (Китай)

Александр Грищук (Россия) – Давид Навара (Чехия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Все встречи начнутся в 15:00 по местному времени.