​Уже сегодня может определиться победитель ShamkirChess 2019

Продолжается супертурнир ShamkirChess 2019, посвящённый покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.
Как передает Report, сегодня в рамках турнира состоятся встречи 8-го тура.
Теймур Раджабов в этом туре сразится белыми фигурами с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом (Индия), другой азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров – черными с аутсайдером турнира Анишем Гири (Нидерланды).
Отметим, что Раджабов частично, а Мамедъяров полность утратил шансы на победу в турнире.
В центральной встрече турнира россиянин Сергей Карякин померится силами с норвежцем Магнусом Карлсеном. Последний, в случае победы, может досрочно обеспечить себе победу в турнире, уже четвертую по счету.
ShamkirChess 2019
VIII тур
8 апреля
Сергей Карякин (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Вишванатан Ананд (Индия)
Веселин Топалов (Болгария) – Динг Лирен (Китай)
Александр Грищук (Россия) – Давид Навара (Чехия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
Все встречи начнутся в 15:00 по местному времени.
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