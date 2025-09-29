Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

Министр молодежной политики и спорта Узбекистана Адхам Икрамов отметил высокий уровень спортивной инфраструктуры в семи городах Азербайджана, принимающих III Игр СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом узбекский министр заявил журналистам.

Он поздравил Азербайджан от имени спортивной общественности Узбекистана.

"Хотел бы отметить, что церемония открытия, прошедшая вчера в Гяндже с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, была грандиозной. Мы увидели высокий уровень спортивной инфраструктуры в семи городах, принимающих соревнования. За подготовкой этих объектов лично следил глава вашей страны Ильхам Алиев. Он также принимал участие в церемониях открытия упомянутых спортивных сооружений. Это действительно восхитительно, потому что места проведения Игр СНГ находятся не в столице Баку, а именно в регионах", - отметил Икрамов.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября. В соревнованиях принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран.