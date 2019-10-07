Узбекистанский боец MMA умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов скончался после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца.

«Бекзод скончался в ночь на понедельник. Был инсульт. Он впал в кому после боя», - заявили в семье узбекского спортсмена.

Отмечается, что тело бойца будет доставлено на родину 8 октября.

Нурматов он провел 13 поединков. Он одержал 11 побед и потерпел два поражения. Погибшему было 27 лет.