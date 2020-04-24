МОК увеличил сумму средств, предназначенных для НОК Азербайджана

Международный олимпийский комитет (МОК) на 10,3 млн долларов США увеличил сумму средств, предназначенных для национальных олимпийских комитетов в целях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, из-за переноса олимпиады объем субсидий был увеличен с 46,7 млн долларов США до 57 млн долларов США.

Было отмечено, что платежи будут производиться на основании специальной заявки. Средства будут направлены на покрытие расходов на транспорт, проживание, командировочные и операционные расходы.

МОК также постановил, что выборы в руководстве национальных олимпийских комитетов, которые проводятся раз в четыре года, могут быть отложены.

Отметим, что запланированная на 24 июля - 9 августа олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса отложена до 2021 года. Запланированные на 23 июля следующего года соревнования продлятся до 8 августа.