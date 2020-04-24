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МОК увеличил сумму средств, предназначенных для НОК Азербайджана

Увеличена сумма, выделенная Национальному олимпийскому комитету

Международный олимпийский комитет (МОК) на 10,3 млн долларов США увеличил сумму средств, предназначенных для национальных олимпийских комитетов в целях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, из-за переноса олимпиады объем субсидий был увеличен с 46,7 млн долларов США до 57 млн долларов США.

Было отмечено, что платежи будут производиться на основании специальной заявки. Средства будут направлены на покрытие расходов на транспорт, проживание, командировочные и операционные расходы.

МОК также постановил, что выборы в руководстве национальных олимпийских комитетов, которые проводятся раз в четыре года, могут быть отложены.

Отметим, что запланированная на 24 июля - 9 августа олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса отложена до 2021 года. Запланированные на 23 июля следующего года соревнования продлятся до 8 августа.

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