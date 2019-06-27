Уточнилось место и время Первых Игр стран СНГ

Уточнилось место и время проведения Первых Игр стран Содружества независимых государств.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Отмечается, что соревнования пройдут в 2020 году в Казани 20-27 августа.

Участниками Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Кроме них, оргкомитет может пригласить к участию и другие страны. Ожидается, что всего Казань примет более 2000 спортсменов и 600 официальных лиц.

Соревноваться спортсмены будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.

В рамках турнира также ожидается деловая программа "Форум СНГ - территория спорта" и обширная культурно-развлекательная программа.