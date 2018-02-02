Уточнено время начала Гран-при Азербайджана "Формула-1"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Уточнено время начала всех Гран-при "Формула-1", которые состоятся в 2018 году. Как сообщает Report, этот шаг предпринят для увеличения телеаудитории пробегов.

Если раньше в большинстве этапов зеленый свет включался в 14:00 по местному времени, сейчас это произойдет в 15:10. Дополнительные 10 минут включены для удобства коммерческих каналов. Теперь они смогут дать больше рекламы до начала Гран-при.

Гран-при Азербайджана, которое состоится 27 – 29 апреля, стартует в 16:10 по бакинскому времени.