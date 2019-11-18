Уточнены характер травмы и срок восстановления Максима Медведева

Отстраненный из сборной Азербайджана по футболу из-за полученной на тренировке травмы капитан Максим Медведев проведет 10 дней вне поля.

Об этом Report сообщил Нурлан Ибрагимов - пресс-секретарь "Карабаха", форму которого носит 32-летний защитник. По его словам, Медведев растянул мышцу на первой тренировке сборной.

Опытный футболист пропустит 22 ноября гостевую встречу против "Сумгайыта" в рамках XII тура Премьер-лиги. Также пока неизвестно выйдет ли он на поле против "Севильи" в Испании в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА 28 ноября.

Отметим, что сборная Азербайджана 19 ноября станет гостем сборной Словакии в последней игре отборочного тура ЕВРО-2020.