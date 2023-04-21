Успешно выступившая на чемпионате Европы сборная Азербайджана по борьбе вернулась на родину

Успешно выступившая на чемпионате Европы сборная Азербайджана по борьбе вернулась на родину

Успешно выступившая на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на родину.

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Успешно выступившая на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на родину. Как сообщает Report, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители министерства молодежи и спорта, члены федерации и болельщики. Отметим, что на чемпионате Европы Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг) завоевали золотые медали. Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали серебряные, а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) – бронзовые медали. Подпишитесь на наш Telegram канал