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Успехи азербайджанских борцов вольного стиля на чемпионатах Европы: 27 золотых, 25 серебряных, 37 бронзовых медалей

Успехи азербайджанских борцов вольного стиля на чемпионатах Европы: 27 золотых, 25 серебряных, 37 бронзовых медалей На чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходил в столице Хорватии Загребе, сборная Азербайджана в четвертый раз заняла первое место и стала сильнейшей командой континенте в командном зачете.
Индивидуальные
20 апреля 2023 г. 14:46
Успехи азербайджанских борцов вольного стиля на чемпионатах Европы: 27 золотых, 25 серебряных, 37 бронзовых медалей

На чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходил в столице Хорватии Загребе, сборная Азербайджана в четвертый раз заняла первое место и стала сильнейшей командой континенте в командном зачете.

Как сообщает Report, борцы вольного стиля добавили в свой актив 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Алиаббас Рзазаде выиграл первый в своей карьере чемпионат Европы. Гаджи Алиев вошел в историю азербайджанской вольной борьбы, выиграв чемпионат континента в 4-й раз. До этого Алиев занимал одну строчку с Намигом Абдуллаевым, Джабраилом Гасановым и его нынешним главным тренером Хетагом Газюмовым. Успех в Загребе сделал Гаджи Алиева абсолютным рекордсменом.

Причем Гаджи Алиев добился первенства в трех разных весовых категориях. До сих пор ни вольным, ни греко-римским, ни женщинам-борцам не удавалось стать первыми на континенте в трех разных весовых категориях.

В целом, за годы независимости сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала 89 медалей на чемпионатах Европы. 27 из них - золотые, 25 - серебряные и 37 - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке Sərbəst güləşçilərimizin Avropa çempionatlarındakı qazancı: 27 qızıl, 25 gümüş, 37 bürünc medal – SİYAHI

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