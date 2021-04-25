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Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул UFC

Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул UFC Камару Усман выиграл у Хорхе Масвидаля в поединке полусредней весовой категории (до 77,6 кг) и защитил титул чемпиона UFC.
Индивидуальные
25 апреля 2021 г. 08:49
Усман нокаутировал Масвидаля и защитил титул UFC
Камару Усман

Камару Усман выиграл у Хорхе Масвидаля в поединке полусредней весовой категории (до 77,6 кг) и защитил титул чемпиона UFC.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир UFC 261 проходил в Джэксонвилле (штат Флорида, США).

Главный бой вечера завершился нокаутом во втором раунде. Усман второй раз победил Масвидаля, 11 июля 2020 года он выиграл решением судей.

На счету уроженца Нигерии, представляющего США, теперь 19 побед, одно поражение в ММА. В активе американца Масвидаля 35 побед при 15 поражениях.

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