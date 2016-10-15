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    Усэйн Болт в последний раз выступит на своей родине

    Болт закончит карьеру в 2017 году после чемпионата мира в Лондоне

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт в последний раз выступит на Ямайке. 

    Как сообщает Report, выступление состоится в 2017 году в рамках турнира Racers Grand Prix.

    Болт заявил, что закончит карьеру в 2017 году после чемпионата мира в Лондоне. По его словам, последний забег состоится летом на Ямайке.

    Отметим, что Болт является девятикратным олимпийским чемпионом. На счету спортсмена 9 золотых медалей на олимпиадах в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016. В 2015 году он также завоевал 3 золотые медали на чемпионате мира по легкой атлетике, став 11-кратным чемпионом мира. Болт установил мировые рекорды в беге на 100 (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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