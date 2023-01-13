Усэйн Болт стал жертвой мошенников и потерял миллионы долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов, которые пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов, которые пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил менеджер спортсмена Наджент Уокер в интервью газете Gleaner.

По словам Уокера, Болт узнал о расхождениях между его счетами в среду.

"Были предприняты все соответствующие шаги, чтобы разобраться в ситуации", - заявил менеджер спортсмена, отметив, что не может раскрыть точную сумму ущерба, нанесенного олимпийскому чемпиону.

По информации Gleaner, в деле может быть замешан бывший сотрудник инвестиционной компании, который подозревается в мошенничестве со многими счетами Stocks and Securities Limited, на одном из которых были и деньги Болта.