Усэйн Болт стал жертвой мошенников и потерял миллионы долларов

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов, которые пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited.
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По словам Уокера, Болт узнал о расхождениях между его счетами в среду.
"Были предприняты все соответствующие шаги, чтобы разобраться в ситуации", - заявил менеджер спортсмена, отметив, что не может раскрыть точную сумму ущерба, нанесенного олимпийскому чемпиону.
По информации Gleaner, в деле может быть замешан бывший сотрудник инвестиционной компании, который подозревается в мошенничестве со многими счетами Stocks and Securities Limited, на одном из которых были и деньги Болта.