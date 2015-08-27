 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Усэйн Болт стал десятикратным чемпионом мира

    Он завоевал золото в беге на 200 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Шестикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт завоевал золото в беге на 200 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.  Его результат - 19,55 секунды.

    Вторым стал американец Джастин Гэтлин (19,74), третьим - южноафриканец Анасо Йободвана (19,87).

    Благодаря этой победе Болт стал 10-кратным чемпионом мира, что является лучшим результатом в истории. Девять золотых наград у американской бегуньи Эллисон Феликс. По общему количеству наград на чемпионатах мира Болт на втором месте (12), больше только у его соотечественницы Мерлин Отти (14).

    Ранее в Пекине Болт стал лучшим на дистанции 100 м.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi