Усэйн Болт стал десятикратным чемпионом мира

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Шестикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт завоевал золото в беге на 200 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине, cообщает Report со ссылкой на ТАСС. Его результат - 19,55 секунды.

Вторым стал американец Джастин Гэтлин (19,74), третьим - южноафриканец Анасо Йободвана (19,87).

Благодаря этой победе Болт стал 10-кратным чемпионом мира, что является лучшим результатом в истории. Девять золотых наград у американской бегуньи Эллисон Феликс. По общему количеству наград на чемпионатах мира Болт на втором месте (12), больше только у его соотечественницы Мерлин Отти (14).

Ранее в Пекине Болт стал лучшим на дистанции 100 м.