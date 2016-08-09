Усэйн Болт после пресс-конференции на олимпиаде станцевал самбу - ВИДЕО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ После пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходят XXXI летние Олимпийские игры, спринтер из Ямайки Усэйн Болт станцевал самбу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, после продолжающейся более часа пресс-конференции известный атлет станцевал с несколькими приглашенными танцовщицами.

Интерес к пресс-конференции 29-летнего спортсмена был настолько велик, что пришлось арендовать самый крупный кинотеатр на территории Южной Америки. После танца Болт подшутил: "Вы должны аплодировать еще сильней. Это было очень слабо".

Известный атлет не участвовал на церемонии открытия олимпиады из-за желания полноценно настроиться к тренировкам. Первое соревнование с его участием состоится 13 августа (бег на дистанции 100 метров).

Спринтер также пробежит дистанции в 200 и 4X100 метров.

Отметим, что на Пекинской олимпиаде 2008 года и летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в общей сложности Усэйн Болт завоевал 6 золотых медалей. Он является 11-кратным чемпионом мира.