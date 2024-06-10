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Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче

Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт получил тяжелую травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча в Англии.
Индивидуальные
10 июня 2024 г. 11:45
Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче

Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт получил тяжелую травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча в Англии.

Как передает Report, о разрыве ахиллова сухожилия 37-летний спортсмен сообщил в социальной сети.

9 июня в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" сборная Англии встречалась со сборной мира.

Болт был центральным защитником сборной мира. Ямаец получил травму во время столкновения с нападающим англичан Джермейном Дефо. Он покинул поле на носилках.

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Версия на азербайджанском языке Useyn Bolt futbol matçında ağır zədə alıb

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