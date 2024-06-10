Усэйн Болт получил травму в благотворительном футбольном матче

Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт получил тяжелую травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча в Англии.

Восьмикратный олимпийский чемпион и одиннадцатикратный чемпион мира по легкой атлетике Усейн Болт получил тяжелую травму во время ежегодного благотворительного футбольного матча в Англии.

Как передает Report, о разрыве ахиллова сухожилия 37-летний спортсмен сообщил в социальной сети.

9 июня в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" сборная Англии встречалась со сборной мира.

Болт был центральным защитником сборной мира. Ямаец получил травму во время столкновения с нападающим англичан Джермейном Дефо. Он покинул поле на носилках.