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    Усэйн Болт покинул австралийский клуб

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, начавший футбольную карьеру, покинул австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".

    Как сообщает Report, 32-летний спортсмен сделал это после тренировок в составе клуба на протяжении 8 недель.

    По словам владельца клуба Майкла Чарлисворта, они не смогли прийти к соглашению. Однако для них было честью работать с Усэйном и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом.

    Ранее мальтийская "Валетта" хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. До перехода в австралийский клуб он тренировался в составе дортмундской "Боруссии" и норвежского клуба "Стремсгодсет". 

    Отметим, что карьеру в легкой атлетике Болт завершил 14 августа 2017 года.

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