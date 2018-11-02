Усэйн Болт покинул австралийский клуб

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, начавший футбольную карьеру, покинул австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс".

Как сообщает Report, 32-летний спортсмен сделал это после тренировок в составе клуба на протяжении 8 недель.

По словам владельца клуба Майкла Чарлисворта, они не смогли прийти к соглашению. Однако для них было честью работать с Усэйном и помогать ему в его стремлении стать профессиональным футболистом.

Ранее мальтийская "Валетта" хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. До перехода в австралийский клуб он тренировался в составе дортмундской "Боруссии" и норвежского клуба "Стремсгодсет".

Отметим, что карьеру в легкой атлетике Болт завершил 14 августа 2017 года.