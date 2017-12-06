Управляющий директор Discovery Communications: У Азербайджана есть отличные перспективы стать спортивной державой - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report c Анной Пак, вице-президентом, управляющим директором Discovery Communications в Северо-Восточной Европе.

- Какие планы имеются у компании Discovery Communications по Азербайджану в вопросе трансляции Олимпийских игр?

- Discovery Communications работает в Азербайджане уже много лет и распространяет полное портфолио каналов Discovery и Eurosport в сотрудничестве с ведущими операторами платного телевидения. Если говорить об Олимпиаде, то приобретенные нами эксклюзивные права на трансляцию двух летних и двух зимних Игр в 2018 – 2024 гг. распространяются на все европейские страны, включая Азербайджан. У нас есть обязательства перед Международным олимпийским комитетом (МОК) по продвижению олимпийского движения, и наша обязательная цель – сделать Олимпиаду доступной для всех и каждого. В настоящее время мы ведем переговоры с эфирными каналами Азербайджана по продаже прав. Это наше обязательство и перед МОК, и перед населением республики. Мы очень надеемся, что сможем достичь договоренности, и Олимпиаду будут транслировать эфирные каналы Азербайджана. Времени остается все меньше и меньше, ведь показ такого масштабного события требует подготовки технической базы высокого уровня. Нужно получить спутниковый сигнал, обеспечить оборудование, договориться с комментаторами. Поэтому мы очень надеемся, что переговоры в самое ближайшее время увенчаются успехом, и жители Азербайджана смогут смотреть Олимпиаду на эфирных каналах.

- Как будет транслироваться Олимпиада 2018 года в мире, и есть ли у вас какие-нибудь технические новшества?

- Олимпиада будет доступна на каналах Eurosport 1 и Eurosport 2 – на первом из них олимпийские трансляции будут идти круглосуточно, а второй посвятит Играм половину эфира. Оба канала покажут в общей сложности 2/3 всех олимпийских дисциплин, а суммарная продолжительность трансляций составит около 1000 часов. В максимально полном объеме Олимпиаду можно будет увидеть в приложении Eurosport Player, которое, по сути, дает возможность быть не только зрителем, но и режиссером. Зритель может переключаться на разные камеры, разные площадки и т.п. Eurosport Player уже доступен в Азербайджане, это – мобильное приложение. Он ориентирован, в первую очередь, на молодую аудиторию, которая все меньше смотрит телевизор в традиционном варианте. Зрители младшего возраста предпочитают мультиэкранность, и Eurosport стремится предложить им новый "угол зрения" на предстоящую Олимпиаду. Это подразумевает также виртуальную и дополненную реальность. У Eurosport на месте событий будет специальная студия Eurosport Cube, которая и откроет эти новые возможности для зрителя. Это будет самая цифровая Олимпиада, которую мы будем освещать.

- Есть какие-то предварительные договоренности, достигнутые с Азербайджаном в этой области?

- Об этом говорить пока рано – переговоры еще идут. Несомненно, в Азербайджане интерес к летним Играм выше, чем к зимним в силу географического положения и климата. Азербайджанские спортсмены успешно выступают во многих летних видах спорта – пример тому мы видели на последней олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, когда на 56 участников из Азербайджана пришлось 18 медалей. То есть азербайджанские спортсмены заняли первое место в Рио по соотношению количества завоеванных медалей к количеству выступавших спортсменов. На зимних играх ситуация обстоит иначе, но мы считаем, что у Азербайджана серьезный потенциал и в этой сфере, так как здесь уже есть два больших горнолыжных центра. Сейчас подтвердилось участие представителя Азербайджана на Олимпиаде в Южной Корее, и флаг страны будет поднят на Церемонии открытия, что само по себе очень значимо. Мы видим по каналам Eurosport, что в Азербайджане очень хорошо смотрят лыжные гонки и биатлон. Мы очень надеемся, что Eurosport внесет свой вклад в воспитание новых олимпийских чемпионов в Азербайджане. Еще есть время подготовить молодежь к следующим Олимпийским играм.

- Как вы в целом оцениваете общий интерес к спорту в Азербайджане?

- Азербайджан сейчас активно развивает разные виды спорта. В республике проводится "Формула-1", прошли Первые европейские игры, сейчас мы говорим про проведение юношеских игр, команда Азербайджана хорошо выступила на последней летней Олимпиаде. Все это наглядно демонстрирует, что Азербайджан стремится стать спортивной страной. К примеру, в 2019 году в Баку пройдёт финал Лиги Европы по футболу. Здесь строятся новые спортивные объекты. У Азербайджана есть большой потенциал, и он уже в настоящее время реализует его. Кроме того, в Азербайджане есть замечательный город Баку, очень красивый, который сочетает в себе и древнюю историю, и инновации. Отмечу также, что жители Азербайджана славятся своим радушием и гостеприимством, и я могу это подтвердить на собственном опыте. Так что здесь будут очень рады спортсменам и гостям из других стран, что очень важно при организации международных спортивных мероприятий.

- Как вы считаете, что дают спортивные игры разным странам и народу?

- Во-первых, спорт сам по себе – это здоровое население и здоровое новое поколение. Сейчас здоровый образ жизни очень моден. Мы видим все больше и больше людей, которые бегают, занимаются спортом, правильно питаются, отказываются от вредных привычек. Так что спорт – это здоровье нации, а крупные турниры способствуют формированию спортивной культуры. Кроме того, такие соревнования, как чемпионаты мира и Олимпиада, привлекают в страну туристов и инвестиции. Сейчас Азербайджан также себя позиционирует как туристическое направление, и спортивные мероприятия помогут республике достичь поставленных целей в этой сфере.