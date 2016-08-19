Умерла первая советская олимпийская чемпионка

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На 88-м году жизни скончалась первая советская олимпийская чемпионка Нина Пономарева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Нина Пономарева стала первой советской олимпийской чемпионкой, выиграв золото Хельсинской олимпиады (метание диска) в 1952 году.

В Мельбурне в 1956 году она завоевала бронзу, а в Риме в 1960 году вновь стала олимпийской чемпионкой.

Нина Пономарева – восьмикратная чемпионка СССР, неоднократная рекордсменка мира, чемпионка Европы 1954 года.