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Умерла олимпийская чемпионка 1980 года

Умерла олимпийская чемпионка 1980 года Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет.
Индивидуальные
23 января 2022 г. 16:25
Умерла олимпийская чемпионка 1980 года

Чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе умерла в возрасте 72 лет.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Олимпийского комитета Грузии.

О причинах смерти не сообщается.

Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в селе Лекерети Ткибульского района Грузинской ССР. На Олимпиаде в Москве она выиграла золотую медаль в личном первенстве. Также в активе Лосаберидзе две золотые награды чемпионатов мира и четыре - европейских первенств.

После завершения карьеры работала профессором математики в Тбилисском государственном университете, а с 2002 по 2005 год возглавляла Грузинскую федерацию стрельбы из лука.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı olimpiya çempionu vəfat edib

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