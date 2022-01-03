Умер трехкратный олимпийский чемпион

Скончался знаменитый советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.

Скончался знаменитый советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Грузии, бывший атлет скончался на 77-м году жизни.

Виктор Санеев три раза становился олимпийским чемпионом в тройном прыжке – в 1968, 1972 и 1976 годах. В 1980 году на Олимпийских играх в Москве Санеев завоевал серебряную награду.

В XX веке был признан лучшим спортсменом Грузии.