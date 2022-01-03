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Умер трехкратный олимпийский чемпион

Умер трехкратный олимпийский чемпион Скончался знаменитый советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.
Индивидуальные
3 января 2022 г. 13:40
Умер трехкратный олимпийский чемпион

Скончался знаменитый советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Грузии, бывший атлет скончался на 77-м году жизни.

Виктор Санеев три раза становился олимпийским чемпионом в тройном прыжке – в 1968, 1972 и 1976 годах. В 1980 году на Олимпийских играх в Москве Санеев завоевал серебряную награду.

В XX веке был признан лучшим спортсменом Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

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