Умер старейший олимпийский чемпион из США

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Победитель Олимпийских игр 1936 года в плавании американец Адольф Кифер умер в возрасте 98 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, он был старейшим обладателем золотой олимпийской награды, родившимся в США.

Спортсмен умер 6 мая в своем доме в штате Иллинойс за месяц до 99-летия.

Уроженец Чикаго на Играх-1936 в Берлине одержал победу на дистанции 100 м на спине. В финальном заплыве американец показал результат 1 минута и 5,9 секунды, установив рекорд Олимпиады, который продержался 20 лет. Золотую медаль Кифер завоевал в возрасте 18 лет.