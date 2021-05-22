О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер самый пожилой велогонщик в мире

Умер самый пожилой велогонщик в мире Робер Маршан перестал кататься на велосипеде из-за потери слуха в 108 лет
Индивидуальные
22 мая 2021 г. 16:21
Умер самый пожилой велогонщик в мире

Французский обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет Робер Маршан умер в ночь на субботу. Ему было 109 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France-3.

По его данным, француз умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори (департамент Сена-и-Марна) к северо-востоку от Парижа. Причины смерти не уточняются.

В 2017 году Маршан установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав 22,5 км за один час на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин. В 2014 году он на том же велодроме улучшил свой результат - 26,9 км за один час. После этого достижения врачи отметили у француза пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса.

Маршан завершил карьеру в январе 2018 года, когда ему было уже 106 лет. На этом настоял его врач. Француз больше года продолжал тренировки и в конце 2018 года проехал на велосипеде 20 км от Прива до Ле Пузена в альпийском департаменте Ардеш. Спортивные федерации и ассоциации отказывались заверять результаты, опасаясь ответственности за возможное ухудшение здоровья ветерана велоспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси
Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси
22 мая 2021 г. 16:23
Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке
Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке
22 мая 2021 г. 10:49
Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга
Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга
21 мая 2021 г. 18:03
БГК: Проблем с проведением Формулы 1 не возникнет
БГК: Проблем с проведением "Формулы 1" не возникнет
21 мая 2021 г. 12:44
Азербайджанские вольные борцы стали третьими в Европе
Азербайджанские вольные борцы стали третьими в Европе
20 мая 2021 г. 02:24
Азербайджанская каратистка вышла в финал чемпионата Европы
Азербайджанская каратистка вышла в финал чемпионата Европы
19 мая 2021 г. 21:23
Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду
Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду
19 мая 2021 г. 12:27
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
ФотоАзербайджанский борец стал чемпионом Европы
18 мая 2021 г. 23:25
Бензема впервые за 6 лет вызван в сборную Франции
Бензема впервые за 6 лет вызван в сборную Франции
18 мая 2021 г. 22:32
Азербайджанский борец победил армянина
Азербайджанский борец победил армянина
18 мая 2021 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi