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Умер российский олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию

Умер российский олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию Олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет.
Индивидуальные
12 декабря 2021 г. 17:15
Умер российский олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию

Олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Шаров - победитель командного турнира рапиристов на Олимпиаде 1964 года, также в этой дисциплине он завоевал серебро Игр-1968, в его активе четыре золотые, серебряная и бронзовая медаль мировых первенств.

После окончания спортивной карьеры он работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, тренером сборной России. Подготовил 12 мастеров спорта. С 1972 года принимал активное участие в судействе областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований.

Шаров выступал за саратовский клуб "Буревестник". В 1964 году он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.

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