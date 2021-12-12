Умер российский олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию

Олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет.
Шаров - победитель командного турнира рапиристов на Олимпиаде 1964 года, также в этой дисциплине он завоевал серебро Игр-1968, в его активе четыре золотые, серебряная и бронзовая медаль мировых первенств.
После окончания спортивной карьеры он работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, тренером сборной России. Подготовил 12 мастеров спорта. С 1972 года принимал активное участие в судействе областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований.
Шаров выступал за саратовский клуб "Буревестник". В 1964 году он был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР.