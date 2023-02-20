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Умер призер Олимпиады 1984 года и трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Грег Фостер

Умер призер Олимпиады 1984 года и трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Грег Фостер Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года, трехкратный чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами американец Грег Фостер умер в возрасте 64 лет.
Индивидуальные
20 февраля 2023 г. 23:12
Умер призер Олимпиады 1984 года и трехкратный чемпион мира по легкой атлетике Грег Фостер

Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года, трехкратный чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами американец Грег Фостер умер в возрасте 64 лет.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

В 2016 году Фостеру диагностировали амилоидоз (нарушение белкового обмена), после чего бывший спортсмен прошел курс химиотерапии. В 2020 году Фостеру сделали пересадку сердца.

Фостер завоевал серебро на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, также он имеет три победы на чемпионатах мира (1983, 1987, 1991). В 1991 году американец стал чемпионом мира в помещении в беге на 60 метров с барьерами.

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