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Умер олимпийский чемпион

Умер олимпийский чемпион На 68-м году жизни умер тяжелоатлет, олимпийский чемпион на Играх в Москве 1980 года Виктор Мазин
Индивидуальные
8 января 2022 г. 15:35
Умер олимпийский чемпион

На 68-м году жизни умер тяжелоатлет, олимпийский чемпион на Играх в Москве 1980 года Виктор Мазин.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Подробности смерти не сообщаются. Федерация выражает соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Мазин завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве. Член сборной СССР установил олимпийский рекорд в рывке (130 килограммов) и новый олимпийский рекорд для штангистов своей весовой категории — 290 килограммов.

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Версия на азербайджанском языке Ağırlıqqaldırma üzrə olimpiya çempionu vəfat edib

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