Умер олимпийский чемпион

На 68-м году жизни умер тяжелоатлет, олимпийский чемпион на Играх в Москве 1980 года Виктор Мазин

На 68-м году жизни умер тяжелоатлет, олимпийский чемпион на Играх в Москве 1980 года Виктор Мазин.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Подробности смерти не сообщаются. Федерация выражает соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Мазин завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве. Член сборной СССР установил олимпийский рекорд в рывке (130 килограммов) и новый олимпийский рекорд для штангистов своей весовой категории — 290 килограммов.