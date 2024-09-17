Умер мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион Отис Дэвис

Умер двукратный олимпийский чемпион, американский легкоатлет Отис Дэвис.

Умер двукратный олимпийский чемпион, американский легкоатлет Отис Дэвис.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Спортсмен скончался в возрасте 92 лет. Причина смерти не уточняется.

Дэвис завоевал два золота на Олимпийских играх 1960 года в Риме - на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м.

Американец был первым, кто выбежал из 45 секунд на дистанции 400 м. В олимпийском финале в Риме он опередил немца Карла Кауфмана на фотофинише (44,9 секунды).

Его мировой рекорд продержался три года.

В конце августа в возрасте 97 лет скончался другой бывший мировой рекордсмен на дистанции 400 м — ямаец Джордж Роден.