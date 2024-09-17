Умер мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион Отис Дэвис

Умер двукратный олимпийский чемпион, американский легкоатлет Отис Дэвис.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Спортсмен скончался в возрасте 92 лет. Причина смерти не уточняется.
Дэвис завоевал два золота на Олимпийских играх 1960 года в Риме - на дистанции 400 м и в эстафете 4х400 м.
Американец был первым, кто выбежал из 45 секунд на дистанции 400 м. В олимпийском финале в Риме он опередил немца Карла Кауфмана на фотофинише (44,9 секунды).
Его мировой рекорд продержался три года.
В конце августа в возрасте 97 лет скончался другой бывший мировой рекордсмен на дистанции 400 м — ямаец Джордж Роден.