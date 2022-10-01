О нас

Умер известный японский рестлер Антонио Иноки

Умер известный японский рестлер Антонио Иноки Японский рестлер Антонио Иноки (настоящее имя - Кандзи Иноки) скончался на 80-м году жизни.
Индивидуальные
1 октября 2022 г. 08:58
Умер известный японский рестлер Антонио Иноки

Японский рестлер Антонио Иноки (настоящее имя - Кандзи Иноки) скончался на 80-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Иноки начал профессиональную карьеру рестлера в 17 лет. Японский боец запомнился миру как пионер в смешанных единоборствах, он устраивал бои с лучшими мастерами разных видов боевых искусств, таких как дзюдо и карате.

В 1976 году Иноки провел бой против американского боксера Мохаммеда Али. Поединок прошел по специально разработанным для него правилам смешанных единоборств. В частности, Али должен был выступать в боксерских перчатках, а Иноки запрещалось проводить броски и использовать болевые приемы. Несмотря на то что бой оказался незрелищным - японский боец почти все 15 раундов провел на спине, пытаясь свалить Али ударами по ноге, а боксер держал стойку, - считается, что именно этот поединок оказал огромное влияние на развитие смешанных единоборств (ММА).

После завершения спортивной карьеры Иноки занялся политикой. В 1989 году он впервые был избран в верхнюю палату парламента Японии. В 1995 году он проиграл выборы и потерял депутатский мандат. Через 18 лет Иноки принял решение вернуться в политику и сумел завоевать место в парламенте на очередных выборах. Из политики он ушел в 2019 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Азербайджан участвует в IV Всемирных играх кочевников
ФотоАзербайджан участвует в IV Всемирных играх кочевников
30 сентября 2022 г. 15:02
Международная ассоциация бокса запретила поднимать украинский флаг на чемпионате Европы
Международная ассоциация бокса запретила поднимать украинский флаг на чемпионате Европы
30 сентября 2022 г. 12:25
Чемпионат Европы: Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль
ФотоЧемпионат Европы: Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль
28 сентября 2022 г. 20:48
Двое азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Двое азербайджанских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
28 сентября 2022 г. 19:30
Известная лыжница погибла во время спуска с горы
Известная лыжница погибла во время спуска с горы
28 сентября 2022 г. 19:18
Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе
Фарид Гаибов принял известных американских тренеров по борьбе
28 сентября 2022 г. 13:11
В новом сезоне Формулы-1 будет увеличено количество спринтов
В новом сезоне "Формулы-1" будет увеличено количество спринтов
27 сентября 2022 г. 23:33
Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы
Объявлены первые соперники азербайджанских боксеров на чемпионате Европы
27 сентября 2022 г. 12:16
Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге
Колумбийского боксера ввели в кому из-за травм, полученных на ринге
27 сентября 2022 г. 10:28
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
26 сентября 2022 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi