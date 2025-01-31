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Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ричард Баттон скончался в возрасте 95 лет.
Индивидуальные
31 января 2025 г. 14:16
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ричард Баттон скончался в возрасте 95 лет.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Ассоциации фигурного катания США.

Он скончался 30 января в Норт-Салеме (штат Нью-Йорк). Причины смерти спортсмена не уточняются.

Баттон - двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании. На Играх 1948 года он первым в истории выполнил двойной аксель, а через четыре года впервые сделал тройной риттбергер. Обе Олимпиады он выиграл.

После завершения спортивной карьеры работал комментатором на телевидении и радио.

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