Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ричард Баттон скончался в возрасте 95 лет.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ричард Баттон скончался в возрасте 95 лет.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Ассоциации фигурного катания США.

Он скончался 30 января в Норт-Салеме (штат Нью-Йорк). Причины смерти спортсмена не уточняются.

Баттон - двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании. На Играх 1948 года он первым в истории выполнил двойной аксель, а через четыре года впервые сделал тройной риттбергер. Обе Олимпиады он выиграл.

После завершения спортивной карьеры работал комментатором на телевидении и радио.