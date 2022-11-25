Умер член Зала хоккейной славы Бёрье Сальминг

Первый швед, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, Бёрье Сальминг умер на 72-м году жизни.

Первый швед, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, Бёрье Сальминг умер на 72-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

В 2022 году Сальмингу диагностировали боковой амиотрофический склероз.

"Великолепный универсальный защитник и первая шведская звезда, когда-либо игравшая в лиге, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Бёрье Сальминг был не только одарен мастерством, но и силен физически и морально. Он проложил путь, по которому пошли многие из величайших игроков в истории НХЛ, и разрушил все стереотипы о европейских игроках, которые были распространены в лиге".

Сальминг выступал за "Торонто" с 1973 по 1989 год, после чего провел один сезон в НХЛ за "Детройт". Он набрал 787 очков (150 заброшенных шайб + 637 результативных передач) в 1 148 матчах. В 1977 и 1980 годах Сальминг был финалистом на приз лучшему защитнику сезона в НХЛ ("Норрис трофи"), но оба раза приз достался Ларри Робинсону.

В 1996 году Сальминг стал первым шведским хоккеистом, которого включили в Зал хоккейной славы. В 2017 году он вошел в список 100 величайших игроков НХЛ в истории. В 2008 году Сальминг попал в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея.

Напомним, что Сальминг стал первым европейским хоккеистом, который провел в НХЛ более 1 000 матчей. В составе сборной Швеции он завоевал серебряные медали чемпионата мира 1973 года и бронзовые награды турнира 1972 года.