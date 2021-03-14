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Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу

Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер скончался в возрасте 66 лет
Индивидуальные
14 марта 2021 г. 06:21
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу
Марвин Хаглер

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер скончался в возрасте 66 лет.

Как передает Report, об этом на странице официального фан-клуба в Facebook написала его жена Кей Хаглер.

"Извините за грустное объявление. Сегодня, к сожалению, у себя дома в Нью-Гемпшире (штат США - ред.) неожиданно скончался мой любимый муж Марвин. Наша семья просит уважать нашу частную жизнь в это трудное время" - говорится в сообщении.

О причинах смерти боксера в данный момент ничего не известно.

Марвин Хаглер являлся одним из лучших боксеров в среднем весе в истории. Он был абсолютным чемпионом мира в период с 1980 по 1987 годы. Всего на профессиональном ринге Хаглер провел 67 боев, из них 62 боя закончились победой (52 нокаута), 3 поражением и 2 ничьей.

Он принял решение завершить карьеру после того, как в 1987 году проиграл раздельным решением судей Шугара Рэю Леонарду.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi boksçu Marvin Haqler vəfat edib

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