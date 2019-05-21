Умер бывший чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на семью австрийского гонщика. Лауда скончался на 71-м году жизни 20 мая.

Лауда — трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1". В 1976 году он попал в страшную аварию и получил многочисленные ожоги. Несмотря на страшные травмы, австриец вернулся в гонки спустя всего шесть недель. Шрамы после аварии Лауда прикрывал красной кепкой, которая стала его визитной карточкой.

После завершения карьеры гонщика он стал спортивным менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" Mercedes AMG.