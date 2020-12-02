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Укушенный Тайсоном Холифилд вызывает его на поединок

Укушенный Тайсоном Холифилд вызывает его на поединок Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона.
Индивидуальные
2 декабря 2020 г. 08:37
Укушенный Тайсоном Холифилд вызывает его на поединок

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона.

Как передает Report, об этом сообщает портал MMA Fighting.

"Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг, мир ждет, мяч на твоей стороне, я готов", - сказал Холифилд.

Напомним, что Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу одержал Холифилд. В первом случае Тайсон в 11-м раунде был отправлен в нокаут, по ходу второго боя его дисквалифицировали после двух укусов за уши соперника.

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