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Украинский призер ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун

Украинский призер ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку представители Украины Микола Мильчев и Ирина Малович завоевали серебро в смешанном командном виде стендовой стрельбы.
Индивидуальные
20 августа 2023 г. 23:16
Украинский призер ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун

На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку представители Украины Микола Мильчев и Ирина Малович завоевали серебро в смешанном командном виде стендовой стрельбы.

Как передает Report, спортсмены также поделились своими впечатлениями о соревнованиях.

- Мы рады видеть вас в Азербайджане. Вы выглядите счастливыми.

М.Мильчев: Это не первый наш визит в Азербайджан. Мы были здесь несколько раз. И позвольте мне сказать, что каждый раз мы прибываем сюда с большим удовольствием.

- Каковы ваши впечатления от чемпионата мира?

М.Мильчев: До сих пор я участвовал во многих чемпионатах мира, но я нигде не видел такой организации. Это реальный пример для большинства стран. В Баку все организовано феноменально. Особая благодарность организаторам.

- На трибунах вас поддерживало значительное количество азербайджанцев. Насколько это было неожиданно для вас?

И.Малович: Честно говоря, я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун. По ходу соревнований мы начали слышать голоса болельщиков. Такая поддержка дала нам дополнительную мотивацию и уверенность в себе. Спасибо каждому из них.

М.Мильчев: Великолепная поддержка приходила с трибун.

- Наша знаменитая чемпионка по стрельбе Земфира Мефтахетдинова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Каковы ваши отношения с ней?

М.Мильчев: У нас очень теплые отношения. Она одна из наших самых близких друзей, и мы ее очень сильно любим.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı atıcı: “Atışa başlayanda tribunalardan bu cür dəstək görəcəyimizi gözləmirdim”

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