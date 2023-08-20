Украинский призер ЧМ в Баку: Я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун

На 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку представители Украины Микола Мильчев и Ирина Малович завоевали серебро в смешанном командном виде стендовой стрельбы.
Как передает Report, спортсмены также поделились своими впечатлениями о соревнованиях.
- Мы рады видеть вас в Азербайджане. Вы выглядите счастливыми.
М.Мильчев: Это не первый наш визит в Азербайджан. Мы были здесь несколько раз. И позвольте мне сказать, что каждый раз мы прибываем сюда с большим удовольствием.
- Каковы ваши впечатления от чемпионата мира?
М.Мильчев: До сих пор я участвовал во многих чемпионатах мира, но я нигде не видел такой организации. Это реальный пример для большинства стран. В Баку все организовано феноменально. Особая благодарность организаторам.
- На трибунах вас поддерживало значительное количество азербайджанцев. Насколько это было неожиданно для вас?
И.Малович: Честно говоря, я не ожидала, что мы увидим такую поддержку с трибун. По ходу соревнований мы начали слышать голоса болельщиков. Такая поддержка дала нам дополнительную мотивацию и уверенность в себе. Спасибо каждому из них.
М.Мильчев: Великолепная поддержка приходила с трибун.
- Наша знаменитая чемпионка по стрельбе Земфира Мефтахетдинова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Каковы ваши отношения с ней?
М.Мильчев: У нас очень теплые отношения. Она одна из наших самых близких друзей, и мы ее очень сильно любим.