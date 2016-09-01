Украинский олимпийский призер: Почему Джамале предоставляют квартиру, а нам нет?

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Украинский спортсмен по греко-римской борьбе Жан Беленюк (родом из Руанды) выразил недовольство тем, что многие спортсмены остаются без квартир в то время, как победительнице песенного конкурса "Евровидение" Джамале предоставляют жилплощадь.

Как сообщает Report, об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу 5TV.

По словам спортсмена, он не намерен молчать: "Есть спортсмены, которые ни о чем не говорят, как будто их все устраивает. Но я не намерен молчать. Почему Джамале предоставляют 3-комнатную квартиру, а для нас спортсменов данный вопрос не предусматривается законом. Как я понимаю, Джамала многодетная мать".

Отметим, что Жан Беленюк является серебряным призером летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и I Европейских игр "Баку-2015" в весовой категории 85 кг. Он также чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Джамала же является победительницей песенного конкурса "Евровидение-2016".