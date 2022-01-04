Украинский олимпийский чемпион побывал в Агстафинском районе

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, завоевавший серебряную медаль для Украины на летних Олимпийских играх в Токио, побывал в родном селе в Агстафинском районе Азербайджана.

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, завоевавший серебряную медаль для Украины на летних Олимпийских играх в Токио, побывал в родном селе в Агстафинском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фотографии и видео дома, в котором он вырос.

"Как приятно снова вернутся туда, где ты родился, где проходило твое детство. Это моя земля, земля моих предков, эти места останутся в моем сердце до конца моей жизни!" - подписал публикацию олимпийский призер.

Напомним, на Олимпиаде в Токио украинский борец азербайджанского происхождения Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в весовой категории 67 кг.