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Украинский олимпийский чемпион побывал в Агстафинском районе

Украинский олимпийский чемпион побывал в Агстафинском районе Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, завоевавший серебряную медаль для Украины на летних Олимпийских играх в Токио, побывал в родном селе в Агстафинском районе Азербайджана.
Индивидуальные
4 января 2022 г. 12:50
Украинский олимпийский чемпион побывал в Агстафинском районе

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов, завоевавший серебряную медаль для Украины на летних Олимпийских играх в Токио, побывал в родном селе в Агстафинском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, 24-летний спортсмен опубликовал в соцсетях фотографии и видео дома, в котором он вырос.

"Как приятно снова вернутся туда, где ты родился, где проходило твое детство. Это моя земля, земля моих предков, эти места останутся в моем сердце до конца моей жизни!" - подписал публикацию олимпийский призер.

Напомним, на Олимпиаде в Токио украинский борец азербайджанского происхождения Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в весовой категории 67 кг.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın olimpiya mükafatçısı Ağstafada olub

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