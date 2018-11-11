Украинский боксер Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Украинский профессиональный боксер в тяжелом весе Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира, одолев британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде. Бой за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами - по версиям WBO, WBC, WBA и IBF прошел в британском Манчестере. Его итогом стало рассечение у Белью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, победа стала для украинца 16-й, в профессиональной карьере он не проигрывал. Тони Белью потерпел третье поражение при 30 триумфах.

Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в июле, когда победил россиянина Мурата Гассиева по очкам (108:120, 109:119, 109:119). Тогда украинец прямо на ринге вызвал на поединок Беллью.

Усик заявил, что ему не нужно звание героя Украины после победы в финале Всемирной боксерской суперсерии. Он ответил, что лучшей наградой для него были бы улыбки простых людей, граждан его страны, которые уже забыли, как улыбаться.